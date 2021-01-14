HKP Erdoğan'ın diploması için o liseye başvurdu!

Halkın Kurtuluş Partisi, avukatları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fark derslerini vererek mezun oldum dediği lise diploması için Eyüp Lisesine başvuruda bulundu.

HKP avukatları, Eyüp Lisesi Müdürlüğü’ne 5 soru sordu ve cevaplandırılması talep edildi.

"Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğuna dair diplomasının Kamuoyu ile paylaşılmadığı" ifadesinin yer aldığı dilekçede, “Paylaşılan diplomaların ise gerçek olmadıkları, evrak üzerinde düzenlemeler yani evrakta sahtecilik yapıldığı şüphe götürmez bir şekilde kanıtlarıyla ortaya çıkarılmıştır” ifadesi dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN DİPLOMASI SAHTE"

"Erdoğan tarafından YSK’ye verilen Yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun kararıyla sabitlendi" denilen dilekçede, “Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

EYÜP LİSESİNE KAYIT YAPTIRMIŞ MIDIR?

HKP Avukatları Eyüp Lisesi Müdürlüğüne şu soruları sordu:

- Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

- O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

- Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

- Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

- Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?apmıştı.