Hükümetin ''deprem yardımı'' iddiaları patlak verdi !

AK Parti hükümetinin söylemlerinde depremzedelere yapılan yardımları say say bitmiyor. Ancak gerçekler iktidarın söylemlerini yansıtmıyor.

Denizli Acıpayam’da 20 Mart 2019 tarihinde 5,6 büyüklüğünde depremde birçok ev hasar gördü. Evleri hasar gören yurttaşlar için o dönem bölgeye 269 konteyner gönderildi. Ancak aradan geçen bir yıla rağmen depremzedelerin sorunları çözülmedi.

DEVLETTEN UMUDU KESTİK

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, 9 metrekare büyüklüğündeki barakalarda 6 kişi yaşamaya çalışan yurttaşlar, devletten umutlarını kestiklerini ifade etti. En büyük problemlerinin ısınma olduğunu anlatan depremzedeler, “Isınmak için elektrikli soba kullanmak zorundayız. Faturalar yüksek geliyor. AFAD, faturalarımızın sadece 100 TL’sini karşılıyor” dedi.

Denizli’de kaçak yapıları yasal hale getiren İmar Barışı sürecinde 325 milyon TL toplandığını belirten CHP Milletvekili Teoman Sancar, “Bu paranın ne kadarı depremden sonra Denizli’ye geldi?” diye sordu. Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremi anımsatan Sancar, “Denizli’de 11 ay önce olan depremin yaralarını halen saramayan iktidardan söz ediyoruz. Burada 21 gündür yıkanamayan yaşlılar, ders çalışamayan çocuklar var.”

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10’A DÜŞÜYOR

CHP’li Sancar, Acıpayam’da hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğünün altını çizerek, “Acil olmayan projeler için milyonlarca lira harcayan iktidar, acil yardım edilmesi gereken yere üç beş milyon lira ayırarak sorunu çözemedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u acilen göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.