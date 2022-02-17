Hükümetten elektrikte ''muhtemelen''li indirim müjdesi: Yüzde 25 inecek!

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, isyan ettiren elektrik faturaları için "Esnafa elektrikte muhtemelen yüzde 25 indirim olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, isyan ettiren elektrik tarifeleri için "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüksek elektrik faturaları nedeniyle ticarethane grubunda yer alan esnaf için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başlandığını söyledi. Esnafa yüzde 25 gibi bir indirimin yapılacağını belirten Bakan Dönmez, "Amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek." dedi.

ERDOĞAN "DÜZENLENECEK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, elektrik tarifelerinin yeniden düzenleneceğini ifade etmişti.

Erdoğan, "Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kw olan en düşük tarife dilimini 210 kw'a yükseltmiştik. Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını görülmektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların karawrını aldık. 210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek." diye konuştu.

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