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  3. 02 Ocak 2020 20:23

İBB içme suyu kaynaklarının doluluk oranını açıkladı

istanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, barajların doluluk oranlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB içme suyu kaynaklarının doluluk oranını açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, içme suyu kaynaklarının doluluk oranının yüzde 38,08 olduğunu açıkladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da aralık ayı boyunca mevsim normallerinin yüzde 30 altında yağış kaydedildiğini belirtti.

Ongun, ocak ayı içerisinde de 5-8 Ocak ve 20-23 Ocak tarihlerinde en az iki kere soğuk ve yağışlı havaların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Murat Ongun’un açıklamasına göre, içme suyu kaynaklarının doluluk oranı da yüzde 38,08 oldu.

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