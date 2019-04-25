İBB mahkeme kararıyla veri kopyalamayı durdurdu !

İBB, mahkeme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalamayı durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı genelgeyle, mahkeme kararı doğrultusunda veri kopyalama işleminin durdurulduğu açıklandı.

İBB açıklamasında "Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına uyacağız" denildi.

Ekrem İmamoğlu imzalı talimatla, gerekçeli mahkeme kararının verildiği tarihten geçerli olmak üzere veri kopyalama işleminin yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu

İBB’deki veri kopyalama işlemi hakkında mahkemeyi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.