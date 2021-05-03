İBB'den krematoryuma için yeşil ışık

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, cesetlerin yüksek sıcaklıkta yakıldığı yer olarak bilinen krematoryum için gelecek istekleri karşılamaya hazır olduklarını iletti.

Türkiye'de çoğunluğunu ateistlerin oluşturduğu bir grup, öldükten sonra yakılma hakkı için senelerdir mücadele ediyor. Yakılma talebinin yerine getirilmemesi Türkiye'de yaşayan yabancıların da karşılaştığı temel sorunlardan. Bugün artık Türkiye'nin farklı yerlerinden çeşitli grupların öldükten sonra yakılmaya yönelik taleplerinin bir karşılığı var.

"Her inanca eşit hizmet"

"Her inanca eşit hizmet" uygulamasını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi inancı ya da isteği doğrultusunda öldükten sonra yakılmak isteyen vatandaşlar için de yeni bir açılım yapmayı planlıyor.



Talep gelirse öldükten sonra yakılmak isteyen vatandaşlara 1930 yılından sonra ilk kez kremasyon hizmeti verilecek.

"Krematoryum isteyen var ama yakılma talebi yok"

İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, "Talep olursa her türlü talebe hazırız" dedi. Dr. Ayhan Koç, krematoryum ve yakılma talepleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin hiçbir yerinde krematoryum yok. Mesajlarla, maillerle, çeşitli iletişim kanallarıyla krematoryum oluşturulmasını isteyen vatandaşlarımız oluyor. Krematoryum yapılması için dilekçe veren insanlarımız var. Ama ‘yakılmak istiyorum' diye henüz hiçbir talep gelmedi. Olmayan bir talep için ‘hizmet vereceğiz demek' doğru değil. Ama talep olursa hizmete hazırız. Yasal olarak normalde Hıfzıssıhha Kanunu'na göre, belediyeler krematoryum oluşturabilirler. O yasa yürürlükte hala."



"Her türlü talebe açığız"

"Talepleri almak görevimiz, alacağız" diyen Koç, "Sınırsız talep alınabilir. Ama taleplere cevap imkanlar dahilinde ve yasal çerçevede olur. Her türlü talebe açığız. Talepleri yerine getirmek için de elimizden gelen her şeyi yaparız. Sayın Başkanımızın dediği gibi '16 milyona eşit hizmet'… Kim nasıl hizmet almak istiyorsa, o hizmeti yasal çerçevede olmak kaydıyla gereken neyse yapılır. Ancak bunu hemen bugün pat diye yapmak için vereceğimiz bir karar değil bu" diye konuştu.

Gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini ve yapılacaklar konusu düşündüklerini belirten Dr. Ayhan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Talep edilmeyen bir şeyi yapmak doğru olmadığı gibi de yapmak israf olur. Talep olursa, her türlü talebe hazırız."

1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda, 224. ve 225. maddelerde, cenazelerin yakılmasına izin veriliyor. Bahsedilen 224. maddede, ölülerin yakılması için gereken fırınları yaptırma yetkisi belediyelere verilmiş; fakat ülkemizde hiçbir belediye bu fırınlardan yaptırmadı.



Krematoryum nedir?

Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer olarak biliniyor. Pek çok din ve kültürde ölü yakma işlemine rastlanıyor. Bazı kültürlerde ölünün külleri hatıra olarak saklanır.

Bunun haricinde bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılır. Türkçeye İngilizceden geçen sözcüğün kökeni Latince cremare (yakmak) fiiline dayanıyor.

Türkiye'de tam olarak ne kadar sayıda olduğu tam olarak bilinmiyor. Dr. Ayhan Koç'ın verdiği bilgiye göre de İstanbul'da krematoryum yok. Oysa Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu Kavağı sınırları içinde bir adet krematoryum denebilecek yer olduğu açık kaynaklarda yer alıyor. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda da bir krematoryum yapıldığı sonradan yıkılarak otoparka çevirildiği belirtiliyor.

Independent Türkiye