İbrahim Erkal'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İbrahim Erkal’ın eşinin amcası olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu’na gelenler arasındaydı. Gazetecilere açıklama yapan Akgün, "1 aylık bir süreç vardı. Bu mücadeleyi kaybetti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Düştüğü için bu tip vakalar mutlaka Adli Tıp Kurumu’na gelmek zorundadır. Başka bir değerlendirme olmaması gerekir. Gereği yapılmıştır" diye konuştu.

Akgün, Erkal'ın eşinin de zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Çok zor. 2 çocuk vardı. Üçüncü çocuk olduktan on gün sonra İbrahim beyin kanaması geçirdi. 40 günlük bir bebeği var" ifadelerini kullandı.