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  3. 03 Ocak 2019 20:52

İç çamaşırı mağazında dehşet saçtı

Samsun'da mağaza çalışanı kadını darbedip cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı.

İç çamaşırı mağazında dehşet saçtı
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Samsun'da mağaza çalışanı kadını darbedip cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir alışveriş merkezindeki iç çamaşırı mağazasına gelen M.Ç, iş yeri çalışanı S.Ç'ye saldırdı.

S.Ç'yi darbederek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.Ç, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerince yakalandı.

Mağazaya gelen polislerce gözaltına alınan zanlı, Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ç, "kasten yaralama" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklandı. 

AA & DHA

iç çamaşırı , mağaza , samsun
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