Mahkemeden zorunlu din dersi için emsal karar
Mahkemeden zorunlu din dersi için emsal karar
Erken emeklilik bekleyenlere müjde
Erken emeklilik bekleyenlere müjde
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
İstanbullular iş çıkışına dikkat ! Kar yağışı başladı
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Toplu taşımada yeni dönem Kredi kartıyla binilecek
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Erdoğan açıkladı ! O ev kamulaştırıldı, müze oluyor
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
Vatandaş yılbaşı tatilini 4 güne çıkardı
Milyonlarca kişi başvurmuştu... O parayı geri alabilirsiniz !
Milyonlarca kişi başvurmuştu... O parayı geri alabilirsiniz !
''Dayak davasında'' bir şok Sıla'ya bir şok da Ahmet Kural'a !
''Dayak davasında'' bir şok Sıla'ya bir şok da Ahmet Kural'a !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Aralık 2018 18:44

İç çamaşırlı çıplak fotoğraflarıyla...

Samsun'da sosyal medyadan tanışıp arkadaş oldukları kadına çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıp cep telefonu ve benzeri ürünler aldıran kişi tutuklandı.

İç çamaşırlı çıplak fotoğraflarıyla...
A+ A-

Samsun'da bir kişi sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanışıp arkadaş olduğu kadına çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıp cep telefonu, televizyon ve diğer ürünler aldırdığı, bunları satarak paraya çevirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 1 çocuk babası E.S. (36), bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte isim ve bir mankene ait resimle hesap açıp, evli olan D.A. (31) adlı kadınla önce sosyal paylaşım sitesinden, sonra da telefonla ve yüz yüze konuşarak arkadaş oldu. E.S.'nin D.A. adlı kadına ait iç çamaşırlı çıplak fotoğraflar ile şantaj yapıp kadından para istediği iddia edildi. Genç kadından 4 adet sıfır cep telefonu ve 1 adet yine sıfır televizyon alan E.S.'nin bu ürünleri satarak paraya çevirdi. 

D.A.'nın şikayeti üzerine E.S. ve arkadaşı N.Ç. (21) Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.S., suçlamaları kabul etmeyerek, "D.A. ile Facebook'ta tanışıp arkadaş olduk. Kendisinin paraya ihtiyacı vardı ve 30 bin lira borç verdim. Bana verdiği ve gönderdiği telefonlar ve televizyon borcunu ödemek içindi. Kesinlikle kendisine şantaj yapmadım" dedi. 

E.S. tutuklanması talebiyle, arkadaşı N.Ç. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İHA

iç çamaşır , çıplak fotoğraf
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM