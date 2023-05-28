  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ''Daha yeni başlıyoruz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ''Daha yeni başlıyoruz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ''Daha yeni başlıyoruz''
Güncelleme:

Seçim sonuçlarına dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki beş yılda herkes daha iyi anlayacak. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, Erdoğan’ın liderliğinin zirvesi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki beş yılda herkes daha iyi anlayacak. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, Erdoğan’ın liderliğinin zirvesi olacak. Önümüzdeki 5 yıl etrafımızdaki coğrafya Türkiye’ye yönelecek. İstanbul’da 2 aya yakın beraber kampanya yaptık, sokaklarda 15 Temmuz’daki inancı gördüm."

 

Etiketler süleyman soylu içişleri bakanı bakan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trenle oy kullanmaya gidenler yolda kaldı
Katar Emiri'nden Erdoğan'a tebrik
İşte Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı iller
Erdoğan'ın oy kullandığı sandığın sonuçları belli oldu
Oy kabinine silahla girdi; Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı
Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı
Sandık başında ''toplu oy kullanımı'' kavgası; yaralılar var!
Sinan Oğan: ''Kaybeden terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler''
29 Mayıs haftasında gökyüzü neler söylüyor ? 29 Mayıs haftası burç yorumları...