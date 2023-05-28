İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ''Daha yeni başlıyoruz''
Seçim sonuçlarına dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki beş yılda herkes daha iyi anlayacak. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, Erdoğan’ın liderliğinin zirvesi olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.
Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki beş yılda herkes daha iyi anlayacak. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, Erdoğan’ın liderliğinin zirvesi olacak. Önümüzdeki 5 yıl etrafımızdaki coğrafya Türkiye’ye yönelecek. İstanbul’da 2 aya yakın beraber kampanya yaptık, sokaklarda 15 Temmuz’daki inancı gördüm."
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