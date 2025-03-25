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İçişleri Bakanı Yerlikaya gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugünkü eylemlerde 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar tutuklama işleminden sonra da devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eylemlerin altıncı gününde 43 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca yakalama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Etiketler Ali Yerlikaya gözaltı gösterici gösteri eylem
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