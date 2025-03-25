İçişleri Bakanı Yerlikaya gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugünkü eylemlerde 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar tutuklama işleminden sonra da devam etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eylemlerin altıncı gününde 43 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca yakalama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol