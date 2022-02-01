İETT otobüsü kamyona arkadan çarptı

Esenyurt’ta bir İETT otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı.

Esenyurt’ta bir İETT otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı. Otobüste yolcu olmaması facianın önüne geçti.



Kaza, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TN 2699 plakalı İETT otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Rıza K. kontrolündeki 34 CVA 709 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüsün ön camı ve sağ aynası kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, İETT otobüsünde yolcunun olmaması facianın önüne geçti. Kazadan dolayı Doğan Araslı Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyon sürücüsü Rıza K., “Durduğum sırada arkadan çarptı. Sürat yoktu. Yolcu yoktu otobüste sadece şoför vardı. Yaralı da yoktu” dedi.



Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.