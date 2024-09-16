Iğdır'da doğa koruma faaliyetleri hızlandı

Iğdır'da av sezonunun başlamasıyla birlikte Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, doğaya çıktı. Bölgede doğa koruma faaliyetleri hız kazandı.

2024 av sezonunun başlamasıyla birlikte doğa koruma ve kontrol faaliyetleri hız kazandı. Bu kapsamda, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

DOĞANIN KORUNMASI ÖN PLANDA TUTULACAK

Ekipler, avcıların evrak ve av malzemelerini titizlikle denetleyerek, yasa dışı avlanma ve çevreye zarar verme risklerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Yetkililer, av koruma ve kontrol denetimlerinin sürdürüleceğini ve bu süreçte doğanın korunmasının ön planda tutulacağını bildirdi.

İHA