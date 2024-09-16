Iğdır'da doğa koruma faaliyetleri hızlandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Iğdır'da av sezonunun başlamasıyla birlikte Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, doğaya çıktı. Bölgede doğa koruma faaliyetleri hız kazandı.
2024 av sezonunun başlamasıyla birlikte doğa koruma ve kontrol faaliyetleri hız kazandı. Bu kapsamda, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
DOĞANIN KORUNMASI ÖN PLANDA TUTULACAK
Ekipler, avcıların evrak ve av malzemelerini titizlikle denetleyerek, yasa dışı avlanma ve çevreye zarar verme risklerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Yetkililer, av koruma ve kontrol denetimlerinin sürdürüleceğini ve bu süreçte doğanın korunmasının ön planda tutulacağını bildirdi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol