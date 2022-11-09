İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı iki haftalık corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.

İki haftada iyileşen Covid hasta sayısı ise 23 bin 101 olarak açıklandı.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam can kaybı ise 101 bin 327 oldu.