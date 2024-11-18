  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İki teğmene daha tebligat

İki teğmene daha tebligat

İki teğmene daha tebligat
Güncelleme:

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada 2 teğmene daha tebligat gönderildi.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

Ne olmuştu ?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere destek verirken Milli Savunma Bakanlığı, törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise teğmenleri hedef alarak şunları söylemişti:

"Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemiş ve “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz" demişti.

 

 

Etiketler teğmenler TSK kılıçlı yemin töreni yemin töreni tebligat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurmayın: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişiyor Depoları doldurmayın: Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişiyor Suudi Arabistan'da skandal görüntüler: Dijital Kabe önünde tepki çeken sahne şovu Suudi Arabistan'da skandal görüntüler: Dijital Kabe önünde tepki çeken sahne şovu Altında yeni yön neresi: Dev bankalar 2025 yılı tahminlerini açıkladı Altında yeni yön neresi: Dev bankalar 2025 yılı tahminlerini açıkladı Güzel oyuncu 2 hafta sonra ortaya çıktı: ''Kaybolmadım, ailemden kaçtım'' Güzel oyuncu 2 hafta sonra ortaya çıktı: ''Kaybolmadım, ailemden kaçtım'' Türkiye'nin ''altın kayaları''na coğrafı işaret tescili geldi Türkiye'nin ''altın kayaları''na coğrafı işaret tescili geldi İslam tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü İslam tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü Narin’in amcasının ses kayıtları ortaya çıktı Narin’in amcasının ses kayıtları ortaya çıktı AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Yeniden Erdoğan! AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu: Yeniden Erdoğan! Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maçın asıl galibi belli oldu Jake Paul, Mike Tyson arasındaki tarihi maçın asıl galibi belli oldu Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar cesur pozlarıyla ortalığı karıştırdı Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar cesur pozlarıyla ortalığı karıştırdı
Elektriğe gizli zam Resmi Gazete'de.... Konutlarda sınır değişti Elektriğe gizli zam Resmi Gazete'de.... Konutlarda sınır değişti Filede trans voleybolcu gerginliği: Rakipleri dava açmaya hazırlanıyor! Filede trans voleybolcu gerginliği: Rakipleri dava açmaya hazırlanıyor! Kadın teğmene mide bulandıran iğrenç hakaretler ifade özgürlüğü sayıldı Kadın teğmene mide bulandıran iğrenç hakaretler ifade özgürlüğü sayıldı Havada 3,5 saat süren kaos... Uçak defalarca düşme tehlikesi geçirdi Havada 3,5 saat süren kaos... Uçak defalarca düşme tehlikesi geçirdi Edirne'de Yunan diş hekiminden kız çocuğuna cinsel istismar! Edirne'de Yunan diş hekiminden kız çocuğuna cinsel istismar! Icardi'ye bir Wanda Nara şoku daha: Talepleri ''yok artık'' dedirtti Icardi'ye bir Wanda Nara şoku daha: Talepleri ''yok artık'' dedirtti Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na bomba teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na bomba teklif Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı Öksürük ve hapşırık krizine girmişti; grip oldum sanarken hayatının şokunu yaşadı Öksürük ve hapşırık krizine girmişti; grip oldum sanarken hayatının şokunu yaşadı Bu notu bırakıp evini ateşe verdi, hem kendini hem de çocuğunu öldürdü Bu notu bırakıp evini ateşe verdi, hem kendini hem de çocuğunu öldürdü