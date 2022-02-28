İki ülkeye uçuşlar 15 Mart'a kadar iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren iptal ettiği Ukrayna ve Moldova uçuşlarının iptal süresini uzattı.

THY’den yapılan açıklamada ”Yayınlanan NOTAM’lar uyarınca Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59’a kadar iptal edilmiştir” denildi.

Türk Hava Yolları, daha önce Rusya’nın Soçi ve Rostov şehirleri ile Belarus’un başkenti Minsk uçuşlarını 2 Mart’a kadar iptal ettiğini açıklamıştı.