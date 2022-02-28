  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İki ülkeye uçuşlar 15 Mart'a kadar iptal edildi

İki ülkeye uçuşlar 15 Mart'a kadar iptal edildi

İki ülkeye uçuşlar 15 Mart'a kadar iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren iptal ettiği Ukrayna ve Moldova uçuşlarının iptal süresini uzattı.

THY’den yapılan açıklamada ”Yayınlanan NOTAM’lar uyarınca Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59’a kadar iptal edilmiştir” denildi.

Türk Hava Yolları, daha önce Rusya’nın Soçi ve Rostov şehirleri ile Belarus’un başkenti Minsk uçuşlarını 2 Mart’a kadar iptal ettiğini açıklamıştı.

Etiketler türkiye ukrayna uçuşları moldova
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yakalanan Rus askerlerinden şoke eden itiraf
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü: Çocuk tacizcisi eski milletvekili kim ?
Putin'in talimatı dünyayı ayağa kaldırdı! İşte Rusya'nın nükleer silahları
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Muhalefet imzaladı! İşte A'dan Z'ye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart!
Piyasalar karıştı! Altın, Dolar, Euro'da sert hareketlilik!
Ukrayna'nın işgaline katılan Çeçenistan'ın lideri Kadirov: ''Şok olduk''
Bu sefer seçim değil, geçim anketi sonuçları açıklandı
1977 model Toros'a öyle bir modifiye yaptı ki... Gören dönüp bir daha bakıyor