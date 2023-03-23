İkinci gün imza sayıları açıklandı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için sürece girdi. Cumhurbaşkanı adayları bir bir açıklanırken, 'Hangi lider ne kadar imza topladı?' sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları netleşti.

EN ÇOK İMZA MUHARREM İNCE'YE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 51 bin 367 imzayla birinci sırada yer aldı. İnce'yi, 46 bin 725 imzayla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Fatih Erbakan takip etti.

Adaylar için atılan imza sayıları:

Muharrem İnce: 51 bin 367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725

Sinan Oğan: 25 bin 924

Doğu Perinçek: 11 bin 792

Yakup Türkal: 1645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68