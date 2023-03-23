İkinci gün imza sayıları açıklandı: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu.
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için sürece girdi. Cumhurbaşkanı adayları bir bir açıklanırken, 'Hangi lider ne kadar imza topladı?' sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları netleşti.
EN ÇOK İMZA MUHARREM İNCE'YE
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 51 bin 367 imzayla birinci sırada yer aldı. İnce'yi, 46 bin 725 imzayla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Fatih Erbakan takip etti.
Adaylar için atılan imza sayıları:
Muharrem İnce: 51 bin 367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
Sinan Oğan: 25 bin 924
Doğu Perinçek: 11 bin 792
Yakup Türkal: 1645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68
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