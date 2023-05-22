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İkinci turda sandık numaraları değişecek mi?

İkinci turda sandık numaraları değişecek mi?
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık numaralarının değiştiği iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

SANDIK NUMARALARI MI DEĞİŞTİ?
Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanırken sosyal medyada da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Son olarak sandık numaraları değiştiği için, eski seçmen kağıdıyla sandıkların bulunamayacağı yönünde söylemler ayyuka çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara cevap verdi.

AYNI SANDIKLARDA OY KULLANILACAK
Buna göre seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda da 14 Mayıs'taki sandıklarında oy kullanacak. Ayrıca "Seçmen kağıtları yeniden basılarak dağıtılacak" mesajı verildi.

Etiketler ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi sandık numarası
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