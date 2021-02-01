İkinci Yüzyıl Derneği kuruldu: ''Kılıçdaroğlu'nun beyannamesi ilham oldu''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıl Beyannamesi'nin ilham kaynağı olduğunu kaydeden Dernek Sözcüsü Melih Morsünbül, "tüm inançlara saygılı, demokrat, sosyal adaletçi, cumhuriyetçi, Atatürk ilkelerine bağlı, laikliği savunan bir yapı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin nice yüzyıllara ve tarihe iz bırakması için sorumluluk duygusu ile katkı sunmak için yola çıktık." dedi.

İkinci Yüzyıl Derneği Sözcüsü Melih Morsünbül, "Geride bırakmaya hazırlandığımız yüzyılın sorunları ışığında Cumhuriyetin yeni yüzyılındaki hedeflerinin “Siyasetçiden gazeteci için, ‘Soru sorma hakkı’, gazeteciden de siyasetçiye aynı haber ve programda ‘cevap hakkını’ savunan, farklılıkları muhafaza ederek yeniden birlikte yaşama iradesine saygı duyan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde Misak-ı Milli ve Bağımsız tek devlet fikrinden taviz vermeden yeni bir ‘yurt ve yurttaş’ kavramını savunan, tüm inanç özgürlüğüne saygılı Cumhuriyetçi Demokrat, demokrasiyi ve cumhuriyeti, adaleti ve demokrasiyi bir birine tercih etmek zorunda kalmayan bir yurt ve yurttaşlık kavramı. Bir kolu Kafkasya’da, bir kolu Ortadoğu’da yönü Avrupa’ya dönük Laik ve Atatürkçü bir dış politika. Kendi bakışları ile BOP değil BAP’çı zengin, kalkınmış, demokrat, cumhuriyetçi bir Türkiye" olması gerektiğini paylaştı.