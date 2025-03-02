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İktidarın ''aile yılı'ndan indirimli sinema bileti çıktı

İktidarın ''aile yılı'ndan indirimli sinema bileti çıktı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında ailelerin, pazartesi ve çarşamba günleri sinemada filmleri yüzde 40 indirimli izleyebileceklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal yapının temeli olan ailenin önemine vurgu yaparak, Aile Yılı'nda çeşitli desteklerle ailelerin yanında olduklarını ifade etti. Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını ifade etti.

Aile Yılı boyunca ailelerin, kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY’a Aile Yılı'na gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini ileten Bakan Göktaş, aileleri sinemalarda yüzde 40’a varan halk günü indirimlerinden yararlanmaya davet etti. (DHA)

DHA

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile yılı Mahinur Özdemir Göktaş sinema sinema bileti
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