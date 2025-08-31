  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı

İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı

Güncelleme:

İlahiyatçı Emine Yücel, sokak köpeklerinin toptatılması kararına tepki göstermek için canlı yayında başörtüsünü çıkardı.

İlahiyatçı Emine Yücel, “sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı” canlı yayında başörtüsünü çıkardı ve bir daha takmayacağını açıkladı. Yücel açıklamasında, "İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos'ta Cuma hutbesinde, giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevrelerinin “özgürlük” ve “çağdaşlık” adı altında çıplaklığı özendirdiği ve örtünmeyi değersizleştirdiği savunuldu. Hutbede, "Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır. Uzuvları belli edecek şekilde dar elbise giyenler Allah Resûlü (s.a.s)’in ifadesiyle, 'Giyinik çıplaklardır.'" denildi. 

Başörtülü yazar Berrin Sönmez, bu hutbesi ve ardından kadınların miras hakkıyla ilgili hutbeleri nedeniyle bir tepki olarak başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

Bu kez İlahiyatçı Emine Yücel, “sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasa" nedeniyşe başörtüsünü çıkardığını duyurdu.

Toplumsal Esenlik Derneği üyelerinden de olan ilahiyatçı Yücel, canlı yayında başörtüsünü çıkararak, “Bu eylemi geçen yıl yapacaktım ama büyük bir miting hazırlanamadı. Önce boneyi bırakarak yenilendim sonra başörtüsünü tamamen çıkarıyorum. Bu tepkisel bir eylem" dedi.

Başörtüsüne bazı kesimler tarafından yüklenen anlamda aşırıya kaçıldığını söyleyen Yücel, küresel güçlerin bu anlamı algı yönetimi için kullandığını belirtti. Yücel, "İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor" dedi.

İlahiyatçı Cemil Kılıç da videoyu alıntılayarak Yücel'e destek verdi ve "Emine Hocam, Atatürkçü ve Türk ulusçusudur. Uğurlu olsun. Kendisi Toplumsal Esenlik Derneği ailesindendir" dedi.

text-ad
Etiketler ilahiyat emine yücel başörtüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor İstanbul'da eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı İstanbul'da eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı
Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti! Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti! Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor 7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı 7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler!