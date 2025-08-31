İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı

İlahiyatçı Emine Yücel, sokak köpeklerinin toptatılması kararına tepki göstermek için canlı yayında başörtüsünü çıkardı.

İlahiyatçı Emine Yücel, “sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı” canlı yayında başörtüsünü çıkardı ve bir daha takmayacağını açıkladı. Yücel açıklamasında, "İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos'ta Cuma hutbesinde, giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevrelerinin “özgürlük” ve “çağdaşlık” adı altında çıplaklığı özendirdiği ve örtünmeyi değersizleştirdiği savunuldu. Hutbede, "Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır. Uzuvları belli edecek şekilde dar elbise giyenler Allah Resûlü (s.a.s)’in ifadesiyle, 'Giyinik çıplaklardır.'" denildi.

Başörtülü yazar Berrin Sönmez, bu hutbesi ve ardından kadınların miras hakkıyla ilgili hutbeleri nedeniyle bir tepki olarak başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

Bu kez İlahiyatçı Emine Yücel, “sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasa" nedeniyşe başörtüsünü çıkardığını duyurdu.

Toplumsal Esenlik Derneği üyelerinden de olan ilahiyatçı Yücel, canlı yayında başörtüsünü çıkararak, “Bu eylemi geçen yıl yapacaktım ama büyük bir miting hazırlanamadı. Önce boneyi bırakarak yenilendim sonra başörtüsünü tamamen çıkarıyorum. Bu tepkisel bir eylem" dedi.

Başörtüsüne bazı kesimler tarafından yüklenen anlamda aşırıya kaçıldığını söyleyen Yücel, küresel güçlerin bu anlamı algı yönetimi için kullandığını belirtti. Yücel, "İslam'ın başka hiçbir prensibine yüklenmeyen bir önem, değer, misyon atfediliyor başörtüsüne. Bu atfedilen misyonun sebebiyle de küresel emperyalizm en çok da bizim dini duygularımızla beraber başörtümüzü algı yönetiminde kullanıyor" dedi.

İlahiyatçı Cemil Kılıç da videoyu alıntılayarak Yücel'e destek verdi ve "Emine Hocam, Atatürkçü ve Türk ulusçusudur. Uğurlu olsun. Kendisi Toplumsal Esenlik Derneği ailesindendir" dedi.