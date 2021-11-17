İlber hoca iktidarı bu fotoğrafla uyardı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Ege’de bulunan zeytinliklerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, zeytin işinin ciddi çalışma ve takip gerektiğini belirterek, elma ve armut yetiştirmekten çok farklı olduğunu yazdı.

Zeytinlikler için en büyük tehdidin yapılaşma olduğunu savunan Ortaylı, köylülerin sattığı bahçelerin müteahhitler tarafından satın alındığını ileri sürdü.

Bu meselenin vatandaşlara bırakılmayacak kadar önemli olduğunu söyleyen Ortaylı, hükümetin zeytincilikle uğraşanlarla bir araya gelip çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

İşte İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı o mesaj:

"ZEYTİN YETİŞTİRMEK ELMA VE ARMUTA BENZEMEZ"

Çoğu zeytin sahibinin ve zeytini tüketenlerin zannettiği gibi zeytincilik yılda üç aylık bir iş değildir. Ciddi çalışma ve takip ister. Eğitiminin içine toprak bilgisinden tarıma, su bilgisine, iklim tetkiklerine ve tarih bilgisine kadar her şey girer. Çünkü 1.000 yıllık ağaç bile vardır. Elma, armut yetiştirmekle zeytin yetiştiriciliği aynı gayret ve bilgi ölçüsünde değildir. Ülkemizde en geniş ihracat talebini karşılayan ve iç pazarın isteklerini karşılayanlar Akhisar ahalisidir. Manisa vilayetinin tamamını kapsayan hatta aşan bu bölgede tütün ziraatı ustalıkla zeytinciliğe çevrilmiş, dış pazarlarla ilişki kurulmuştur.

"KÖYÜLERİN BAHÇESİNİ MÜTEAHHİTLER ALIYOR"

Zeytinle uğraşanlar bütün yıl faaldir. Değişen iklim ve ekolojik şartlar maalesef garip böceklerin ve zeytin düşmanı bir flora (bitki örtüsü) ve faunanın (hayvan, böcek vs.) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlarla nasıl baş edileceği, ürünün tadının ve kalitesinin bozulmadan nasıl zirai mücadele güdüleceği bir sorundur. Tabii en büyük sorun zeytin bölgelerini tehdit eden yapılaşmadır. Köylünün ihtiyacı bitmiyor, bahçe satıyor. Alanlar da müteahhitlerdir. Son olarak herkesin tanıdığı bir tip, İstanbul’dan sonra Muğla bölgesinin kıyılarını ve sularını da tahrip edecek ve kirletecek geniş bir yapılaşmaya girişmiştir ve bunu iftiharla arz ediyor.

"ZEYTİNCİLERLE HÜKÜMET BİR ARAYA GELMELİ"

Hiçbir şekilde bireylerin seçimi ve davranışına bırakılmayacak bir konu! Hükümetlerin ama en ön safta bütün zeytincilikle uğraşanların bir araya gelip tartışmaya açması, eğriyi doğruyu yönlendirme zamanı gelmiştir.