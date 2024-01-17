  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor

İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor

İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor
Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği çeşitli bilim misyonları hakkında açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştireceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz uzaya ulaşıyor. Türkiye'nin Millî Uzay Programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında ilan edildi. Bu kapsamda bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, bu gece uzay yolculuğuna başlayacak.

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilecek. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Etiketler altun iletişim uızay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da güpegündüz ''çıplak'' soygun kamerada İstanbul'da güpegündüz ''çıplak'' soygun kamerada İlber Ortaylı ''her Türk genci izlemeli'' diyerek çok özel bir liste paylaştı İlber Ortaylı ''her Türk genci izlemeli'' diyerek çok özel bir liste paylaştı Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın geri döndü Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın geri döndü AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu! AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu! Arıları kaçtı sanıyordu, bavulu açınca gözlerine inanamadı Arıları kaçtı sanıyordu, bavulu açınca gözlerine inanamadı CUPRA'nın ilk elektrikli SUV'u CUPRA Tavascan Türkiye'de... CUPRA'nın ilk elektrikli SUV'u CUPRA Tavascan Türkiye'de... Lerzan Mutlu'da göğüsleri için gelen eleştiriye olay yanıt Lerzan Mutlu'da göğüsleri için gelen eleştiriye olay yanıt Damacana suya büyük zam! Damacana suya büyük zam!