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İliç'teki maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İliç'teki maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İliç'te kayıp 9 madenciden bir işçinin cansız bedenine ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine 53 gün sonra ulaşıldı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.

Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. 

İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler iliç maden facia cansız
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