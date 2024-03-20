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İliç'teki maden faciasında bir tutuklama daha!

İliç'teki maden faciasında bir tutuklama daha!
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Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağıyla ilgili soruşturmada, bir mühendis daha tutuklandı.

İliç'teki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.

TUTUKLANDI

İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

AA

Etiketler iliç erzincan maden ocağı
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