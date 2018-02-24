İlk defa şelale gören adamdan yeni paylaşım

Sezeroğlu bu kez, Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan tarihi köprüyü anlatıyor.



Elazığ'ın Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu'nun, bölge yakınlarında bulunan şelaleyi tanıttığı video, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İsa Sezeroğlu'nun paylaştığı video kısa sürede tıklanma rekoru kırmıştı. Sosyal medyanın yeni fenomeninden ikinci bir video daha geldi.

İLK DEFA ŞELALE GÖREN ADAM TARİHİ KÖPRÜ GÖRÜRSE



Tarihi köprünün önünde video çeken İsa Sezeroğlu, videonun başında kendi bestelediği 'Şırıl şırıl akıyor' türküsünü seslendiriyor. Daha sonra "Görüyorsunuz Palu'daki tarihi eserleri" diyerek anlatmaya başlıyor.