Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi !
Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi !
Taciz davasında mahkemeler anlaşamadı !
Taciz davasında mahkemeler anlaşamadı !
TUS ve STS adayları için çok önemli uyarı !
TUS ve STS adayları için çok önemli uyarı !
İlk defa şelale gören adamdan yeni paylaşım
İlk defa şelale gören adamdan yeni paylaşım
Bu selfie ile sosyal medyanın diline düştü !
Bu selfie ile sosyal medyanın diline düştü !
Emniyet'te flaş değişiklik ! En son 15 Temmuz'da değişmişti...
Emniyet'te flaş değişiklik ! En son 15 Temmuz'da değişmişti...
Çinli Geely, Mercedes'i satın aldı !
Çinli Geely, Mercedes'i satın aldı !
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı !
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Şubat 2018 12:34

İlk defa şelale gören adamdan yeni paylaşım

Kendi çektiği şelale videosunu sosyal medyada paylaşan ve "Anlatmaya gerek yok şırıl şırıl akıyor. Mükemmel" sözleriyle de fenomen olan Elazığlı İsa Sezeroğlu'ndan ikinci bir video daha geldi.

A+ A-

Sezeroğlu bu kez, Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan tarihi köprüyü anlatıyor. 
 
Elazığ'ın Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu'nun, bölge yakınlarında bulunan şelaleyi tanıttığı video, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İsa Sezeroğlu'nun paylaştığı video kısa sürede tıklanma rekoru kırmıştı. Sosyal medyanın yeni fenomeninden ikinci bir video daha geldi.

 İLK DEFA ŞELALE GÖREN ADAM TARİHİ KÖPRÜ GÖRÜRSE

Tarihi köprünün önünde video çeken İsa Sezeroğlu, videonun başında kendi bestelediği 'Şırıl şırıl akıyor' türküsünü seslendiriyor. Daha sonra "Görüyorsunuz Palu'daki tarihi eserleri" diyerek anlatmaya başlıyor. 

tarihi köprü gören adam , şelale gören adam
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM