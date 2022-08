İmamın ''pedofili'' yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cami imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın ''Sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun'' sözlerine tepki yağıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın çocuklarla ilgili skandal sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

"VÜCUDUNUN HER ŞEYİNİ BELLİ EDEN BİR ŞEY GİYSİ OLABİLİR Mİ?"

Sosyal medya hesaplarından sık sık kadınların ve çocukların yaşam tarzlarıyla ilgili vaazlarda bulunan imam Dörtbudak bir videosunda, "Çarşıya çıktığımda kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş… Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. 'Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?' dedim. 'İşte pijamam var.' dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE YAPARSAN PEDOFİLİ ARTAR"

Dörtbudak, başka bir açıklamasında ise çocuklara yönelik olarak şunları söyledi; "Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi. 'E çocuktur.' Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur.

Pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım."

MUHARREM İNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, imamın skandal sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"Bakın çok açık konuşuyorum! Ant olsun ki; Cumhurbaşkanı olduğum gün, 'Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun' diyen sapıkları, bu sapıkları millete imam diye yutturan sapık severleri gökyüzüne hasret bırakacağım!"