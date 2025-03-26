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İmamoğlu protestolarına katılan 2 üniversiteli tutuklandı

İmamoğlu protestolarına katılan 2 üniversiteli tutuklandı
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Bolu'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan grupta bulunan iki üniversite öğrencisi, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla tutuklandı.

Bolu'da, kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan kalabalık, sloganlar atarak pankartlarla yürüdü. Eyleme katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden 2 öğrenci ise gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. 

Bolu'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan grupta bulunan iki üniversite öğrencisi, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla tutuklandı.

Etiketler ekrem imamoğlu bolu cumhurbaşkanına hakaret
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