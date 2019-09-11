İmamoğlu'na bir çirkin saldırı daha!

Sosyal medyada paylaşılan ve boynunda haç şeklinde bir kolye bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gösterdiği iddia edilen fotoğrafın sahte olduğu ortaya çıktı.

Bir kullanıcı tarafından 4 Eylül 2019’da Facebook’a yüklenen fotoğraf şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kullanıcı tarafından beğenildi.

Ancak fotoğrafın boyununda haç şeklinde bir kolye bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gösterdiği iddiası doğru değil. Fotoğrafta bulunan haç montajlanmış. Fotoğrafın orijinalinde İmamoğlu’nun üzerinde herhangi bir kolye bulunmuyor.

İkinci kez 23 Haziran 2019’da İBB Başkanı seçilen İmamoğlu’nun Temmuz ayında tatile çıktığına dair haberlere rastlamak mümkün. Sabah gazetesi tarafından 26 Temmuz 2019’da yapılan ve İmamoğlu’nun Bodrum’daki tatilinden karelerin yer aldığı haberde fotoğrafın orijinaline rastlamak mevcut.

Teyit.org’un haberine göre fotoğrafın orijinali incelendiğinde sahilde bulunan bir kişi ile fotoğraf çektiren İmamoğlu’nun üzerinde herhangi kolye bulunmadığı fark edilebiliyor.

Benzer şekilde yine Ensonhaber isimli internet sitesi tarafından 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılan başka bir haberde de İmamoğlu’nun fotoğrafı görülebiliyor.

İşte o montajlı fotoğraf ve fotoğrafın orjinali:

MONTAJLI SAHTE FOTOĞRAF

FOTOĞRAFIN GERÇEK HALİ



