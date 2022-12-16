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İmamoğlu'na destek afişi asan CHP’li başkan gözaltına alındı

İmamoğlu'na destek afişi asan CHP’li başkan gözaltına alındı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde üst geçide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” afişini asan CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir gözaltına alındı.

Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Derince'de bulunan Çenesuyu Köprüsü’ne İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun “Asla yalnız yürümeyeceksiniz” afişini asan CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, kabahatler kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına aınldı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

 

Etiketler chp'li isim gözaltı ekrem imamoğlu afişi asla yalnız yürümeyeceksiniz daha yeni başlıyoruz İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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