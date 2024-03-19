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İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine indirim müjdesi

İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine indirim müjdesi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart sahiplerine otopark ücretlerinde indirim sağlanacağını duyurdu.

İstanbul'da, hem trafik yoğunluğu hem de maliyetler sebebiyle araçlarını belli noktalarda bırakıp toplu taşımayı tercih edenlerin sayısı artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu trendi desteklemek amacıyla İstanbulkart sahiplerine yönelik otoparklarda yüzde 50 indirim müjdesini duyurdu.

“PARK ET DEVAM ET”

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Park Et Devam Et" sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve kent merkezlerine yapılan kişisel araçlı yolculukları azaltmak amacıyla Park Et Devam Et sisteminin kapsamını genişletiyoruz. Seçili @ispark P+D otoparklarında aracınızı park edin, İstanbulkart’ınızı kullanarak toplu taşıma araçlarıyla devam edin; dönüşte otopark ücretini de İstanbulkart ile ödeyerek otopark ücretinde %50 indirim kazanın." açıklamasında bulundu.

HalkTV

Etiketler istanbulkart indirim İmamoğlu İstanbulkart indirim
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