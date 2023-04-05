İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye gönderme!

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Isparta'da yaptığı konuşmada Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye isim vermeden gönderme yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Isparta'yı ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in eşlik ettiği İmamoğlu'nun Isparta'daki ilk durağı, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in İslamköy'deki anıt mezarı oldu. Merhum Demirel'in kabri başında dua eden ve anıt mezara karanfil bırakan İmamoğlu, anı defterine de duygularını yazdı.

"GELİN KATILIN, BU İŞİ İLK TURDA BİTİRELİM"

Isparta Halk Buluşması’nda konuşan Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığına gönderme yaparak "Güçlü bir ittifak var. Hepinizi oraya davet ediyorum. Birileri ben ayrı mücadele edeceğim diyebilir, ben o konuya girmiyorum, yolu açık olsun. Gelin bu güzel Millet İttifakı’na katılın, milletçe başaralım. Gelin bu işi ilk turda bitirelim. Aranızdan bir kişi bile bu birlikten ayrılmayacaklar. Sizler bu birliğinin gücünün bir parçası olmalısınız." dedi.

"100 BİN ÖĞRETMENİ HEMEN ATAYACAK"

"Sandığa atılan oylar bizi 15 Mayıs sabahı güçlü bir iktidara uyandıracak" diyen İmamoğlu "Göreceksiniz 100 bin öğretmeni de sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu hemen atayacak. Astsubayların haklarına da o sahip çıkacak. Sağlık kurumlarımızın ne kadar sıkıntıda olduğunu biliyoruz, o sorunları da biz aşacağız.” ifadelerini kullandı.

"SİZE SÖZ, BİZ BU SEÇİMİ GAPTIRMAYIZ"

İmamoğlu "Rahmetli Demirel’in mezarını ziyaret ettim. Demirel’in eskiden yanında çalışmış bir büyüğümüz onun simgesi olan fötr şapkayı bana hediye etti. Aklıma sözü geldi. “GAP’ı gaptırmam” diye. Çünkü çok barajlar yapmış devlet büyüğümüzdür, barajlar kralı, babası diye geçer. Bugünkü akla bakarsan her şeyi onlar yaptı.onlardan önce çamaşır makinesi bile yoktu. Rahmetli Demirel, önemli baraj projelerine imza atmış bir devlet büyüğümüzdür. Size söz, biz bu seçimi gaptırmayız." şeklinde konuştu.

"YOLUMUZ VAR, GENÇLİĞİMİZ VAR, HEYECANIMIZ YÜKSEK"

"Milletimizin yüzünü güldüreceğiz" diyen İmamoğlu " Bu millet hak ettiği yere kavuşacak. Bu millet iyi bir yönetime kavuştuğu zaman sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti güzel günler yaşamayacak, Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, kuzeye, Orta Asya’ya, Balkanlar’a varıncaya kadar dünyada da çok güzel yaşayacağız. Yolumuz var, gençliğimiz var, heyecanımız yüksek." dedi.