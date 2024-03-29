İmamoğlu'nun seçim öncesi son programı belli oldu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi son program olarak Adalar ve Beşiktaş'ta halk buluşmalarına katılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında son programı belli oldu.
Ekrem İmamoğlu ilk olarak 30 Mart'ta Adalar Halk Buluşması'na katılacak.
Saat 11.00'de gerçekleşecek buluşma, Saatli Meydan'da düzenlenecek.
SON DURAK BEŞİKTAŞ
İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında son halk buluşmasını ise Beşiktaş'ta gerçekleştirecek.
Saat 17.00'de düzenlenecek miting, Beşiktaş Meydanı'nda yapılacak.
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