İmralı'da bebek katili kuyruğu: Öcalan ile görüşmek için bir başvuru daha

MHP lideri Bahçeli'nin TBMM'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı için yaptığı çağrı sonrasında bebek katilinin DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan'ın ardından kardeşi Mehmet Öcalan ve vasisi Mazlum Dinç, yeni bir görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili elebaşısı ve yeğeni olan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti.

Bu görüşmenin ardından şimdi de Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile vasisi Mazlum Dinç; Ömer Hayri Konar'ın kardeşi Emine Konar, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım ile Veysi Aktaş’ın kardeşi Melihe Çetin görüşme talebiyle savcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuru yaptı.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.