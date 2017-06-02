İncirlik Üssü'nde değişiklik !

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Hava Üs Komutanı Albay John Walker görevini Albay David Eaglen'e devretti.

İncirlik Üssü'ndeki törene ABD 3'üncü Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Richard Clark ile ABD ve NATO görevlileri katıldı. 2 bin 300 uçuş saati olan ve Pasifik Hava Kuvvetleri ile Hickam Hava Kuvvetleri Üssü'nde Güç Projeksiyon Bölümü şefi olarak görev yapan Albay David Eaglen, asker, idari personel, sivil ve yüklenici firma personeli olarak yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu üsde sorumluluk almış oldu.

Bu görevden büyük onur duyduğunu belirten Albay Eaglen herkesle koordinasyon içinde en iyi şekilde çalışacağını söyledi. Albay Eaglen, "Ekibin bir parçası olmaktan çok heyecanlıyım. Hiç şüphe yoktur ki önümüzde zorluklar olacaktır ama bunları çalışarak başaracağımıza söz veriyorum" dedi.

Veda konuşması yapan Albay Walker'a teşekkür eden 3'üncü Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Richard Clark, "Albay John Walker 39'uncu Hava Üs Komutanı olarak görev süresi boyunca başarılı görevleri yerine getirmiştir" diye konuştu.

İncirlik Üssü'nde halen ABD'nin sürekli asker ve uçaklarının yanısıra DEŞ'a karşı operasyonlar yürüten koalisyon ülkelerinin de asker ve uçakları bulunuyor. Tornado uçakları ve askerleri ile İncirlik'te yer alan Almanya'nın çekilme konusundaki kararının ise önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.