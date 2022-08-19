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İngiliz medyası yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?

İngiliz medyası yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kimin çıkacağı henüz belli değilken İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini yazdı.

Türkiye'de 2023 seçimlerine girilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu ilan etti. Erdoğan'ın adaylığını açıklamasının ardından bu sefer de Millet İttifakı'na çevrildi. 6'lı masa partilerinin kendi aralarındaki istişareleri devam ederken, dünyaca ünlü Financial Times gazetesinden Türkiye'deki seçimlerle ilgili dikkat çeken bir analiz geldi.

 "BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORLAR"
Merkez Bankası, rekor enflasyona rağmen sekiz ay sonra tekrar faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü. Financial Times'ta yer alan analizde bu durum, "Erdoğan, 2023 genel seçimleri öncesi büyümeyi teşvik etmek için yüzde 80'lik enflasyona rağmen 100 baz puanlık faiz indirimi ile piyasalarda 'şok etkisi' yarattı" ifadeleriyle özetledi.

"ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK RAKİBİ ENFLASYON"
Türkiye'nin, diğer merkez bankalarının aksi yönünde kararlar aldığının vurgulandığı analizde, ülkede ciddi bir fiyat artışına neden olan enflasyonun, Erdoğan'ın seçimdeki en büyük rakibi olduğunun altı çizildi.

Etiketler rakip erdoğan
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