İnşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi, müteahhidin geldiğini görünce aracı üzerine sürdü. Müteahhit aracın çarpması ile yere savrulurken, kaçan 2 hırsız polisin operasyonu ile yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Arapçeşme Mahallesi 1013/1 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir inşaata giren hırsızlar, çaldıkları kalıp tahtalarını kamyonete yükledi. Bu sırada müteahhit Mustafa Şengezer otomobili ile inşaatın önüne geldi. Hırsızlar hızla kamyonet ile kapıdan çıkarken müteahhide çarptı. Mustafa Şengezer aracın çarpmasıyla yere savrulurken, hırsızlar olay yerinden kaçtı. Eyüp Sultan Mahallesi Mevsim Sokak’ta çalmış oldukları kalıp tahtalarını araçtan boşaltan E.D. ve E.Y. polisin operasyonu ile yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların kullandığı kamyonet ile Mustafa Şengezer’e çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.