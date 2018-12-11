Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...
Atkı ve bereleri hazırlayın ! Meteoroloji'den 3 günlük uyarı...
Elektrik faturasını gören esnaf gözlerine inanamadı
Elektrik faturasını gören esnaf gözlerine inanamadı
Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı
Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı
Putin'e her kapıyı açan belge ortaya çıktı
Putin'e her kapıyı açan belge ortaya çıktı
İstanbullular kar yağışına hasret kalacak !
İstanbullular kar yağışına hasret kalacak !
Dolar/TL yine kritik seviyeye ulaştı !
Dolar/TL yine kritik seviyeye ulaştı !
Türkiye onu konuşmuştu... Hapis cezası onandı !
Türkiye onu konuşmuştu... Hapis cezası onandı !
Telefonla duşa giren genç kızın feci ölümü
Telefonla duşa giren genç kızın feci ölümü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Aralık 2018 16:28

İnşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar

Kocaeli'de bir inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi yakalanınca aracı müteahhidin üzerine sürdü.

İnşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar
A+ A-

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi, müteahhidin geldiğini görünce aracı üzerine sürdü. Müteahhit aracın çarpması ile yere savrulurken, kaçan 2 hırsız polisin operasyonu ile yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Arapçeşme Mahallesi 1013/1 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir inşaata giren hırsızlar, çaldıkları kalıp tahtalarını kamyonete yükledi. Bu sırada müteahhit Mustafa Şengezer otomobili ile inşaatın önüne geldi. Hırsızlar hızla kamyonet ile kapıdan çıkarken müteahhide çarptı. Mustafa Şengezer aracın çarpmasıyla yere savrulurken, hırsızlar olay yerinden kaçtı. Eyüp Sultan Mahallesi Mevsim Sokak’ta çalmış oldukları kalıp tahtalarını araçtan boşaltan E.D. ve E.Y. polisin operasyonu ile yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların kullandığı kamyonet ile Mustafa Şengezer’e çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA & İHA

müteahhit , kocaeli , hırsız
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM