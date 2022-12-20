İntihal ile suçlanıyordu, bir kez daha atandı

Yüksek lisans tezinde, doktora tezinde ve akademik makalelerinde intihal yaptığı öne sürülen Prof. Hayati Aktaş, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’na bir kez daha atandı.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Aktaş'ın yüksek lisans, doktora tezinde ve akademik makalelerinde intihal yaptığı iddia edildi.

Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu'na şikayet edilen Prof. Dr. Aktaş'la ilgili yapılan incelemede ise intihal suçu işlemediğine karar verildi. Prof. Dr. Aktaş'ın Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’na tekrar atanması tartışma yarattı.

BİR ESERDE ÜÇ ESERDEN BİRDEN İNTİHAL YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Yeniçağ'ın haberinde, Prof. Dr. Aktaş’ın intihal yaptığı öne sürülen çalışmaları sıralandı. Buna göre Prof. Dr. Aktaş'ın dört öğretim üyesi ile beraber hazırladığı 'Afganistan’da Taliban Yönetimi ve Bölgeye Etkileri (Pakistan Ülke Örneği İncelemesi' adlı eserinde üç farklı eserden intihal yapıldığı ifade edildi.

Prof. Dr. Aktaş’ın 34 sayfadan oluşan '1919 yazında Erzurum' başlıklı yüksek lisans tezinde de başka bir eserden kopyalayıp yapıştırmak suretiyle birebir ifadelerin eklendiği belirtildi. Prof. Dr. Aktaş’ın yine aynı şekilde 265 sayfadan oluşan 'Türk-Alman İlişkileri (1913-1918)' başlıklı doktora tezinde de intihal yaptığı öne sürüldü.

Prof. Dr. Aktaş'ın 37 yayından sadece 12 tanesinin kendisine ait olduğu, 25 yayının ise ortak yayınlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda Prof. Dr. Aktaş’ın, öğrencisi Vahit Güntay ile 9 tane yayını bulunuyor. Siber güvenlik üzerine doktora yapan Vahit Güntay, ortak yayımladıkları bu çalışmaların her birinde ikinci yazar olarak konumlanmış, Prof. Dr. Aktaş ise siber güvenlikle ilgili çalışmalarında bile birinci yazar olarak gösterilmiş.

Prof. Dr. Aktaş, intihal yaptığı iddiaları nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu'na şikayet edildi. Kurul, Prof. Dr. Aktaş'ın intihal suçu işlemediğine karar verdi. Karara gerekçe olarak ise kitapçığın yayınevi tarafından dağıtılmaması gösterildi.

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