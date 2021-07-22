  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!

İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!

İstanbul Küçükçekmece'de bir köprünün korkuluklarına çıkan bir şahıs, intihar girişiminde bulunurken vatandaş uzun uğraşlar sonucu sigara ile ikna edildi.

Küçükçekmece E-5 karayolu üzerinde yaşanan olayda, alkollü bir şahıs köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkıştı. Menekşe Deresi'ne atlamaya çalışan adamı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin sigara uzattığı şahıs, ikna olarak korkuluklardan indi. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın alkollü olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, polis ekiplerince Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.

Öte yandan, bazı sürücülerin araçlarını durdurarak yaşananları izlediği görüldü.

Etiketler sigara intihar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de peş peşe depremler
Muğla açıklarında korkutan deprem
1.5 yıl aradan sonra yine sahnedeler: İşte sanatçıların istedikleri konser ücretleri
Tepki çeken iddia: Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?
Dehşet görüntüler: Doğu Karadeniz yine sele teslim
Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulund
Dünyada eşi benzeri yok: Duyan geliyor...
Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda mayolu poz
Uzman isimden korkutan açıklama: Bağıra bağıra ''geliyorum'' diyor
BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği belli oldu