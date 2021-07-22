İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!

İstanbul Küçükçekmece'de bir köprünün korkuluklarına çıkan bir şahıs, intihar girişiminde bulunurken vatandaş uzun uğraşlar sonucu sigara ile ikna edildi.

Küçükçekmece E-5 karayolu üzerinde yaşanan olayda, alkollü bir şahıs köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkıştı. Menekşe Deresi'ne atlamaya çalışan adamı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin sigara uzattığı şahıs, ikna olarak korkuluklardan indi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın alkollü olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, polis ekiplerince Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.



Öte yandan, bazı sürücülerin araçlarını durdurarak yaşananları izlediği görüldü.