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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı Kuzey Irak Irak'ın kuzeyi Kandil
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