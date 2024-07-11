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İran'da başörtüsü krizi: THY ofisi kapatıldı

İran'da başörtüsü krizi: THY ofisi kapatıldı
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Türk Hava Yolları'nın İran'ın başkenti Tahran'daki ofisi, bazı kadın çalışanların 'başörtü kuralına uymadığı' gerekçesiyle kapatıldı.

İran basınında yer alan habere göre; geçen pazartesi günü bazı kadın çalışanların zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçe gösterilerek THY ofisi kapatıldı. Haberde, İran polisinin THY ofisine gitmesinin ardından İran vatandaşı çalışanların başörtüsü takmayı reddetmesi ve polise direnmesinin ofisin kapanmasına neden olduğu ifade edildi.

Türk Hava Yolları'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Tahran Savcısı Ali Salehi ise kendisine yöneltilen THY ofisinin mühürlenmesine yönelik mahkeme kararının verilip verilmediğine ilişkin soruya, "Bu olayla ilgili herhangi bir mahkeme kararı çıkarılmadı" şeklinde cevap verdi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, hükümet toplantısı sonrası THY ofisinin kapamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Vahidi, "Bu konu hakkında bilgim yoktu ve olayı basında gördüm. Daha sonra ofisin polis ve çalışanlar arasında çıkan tartışma nedeniyle kapandığı rapor edildi. Bugün de mühür kaldırıldı" diye konuştu.

Etiketler başörtüsü İran thy ofisi türk hava yolları
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