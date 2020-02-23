  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Şubat 2020 10:53

İran'da korona virüsü sonrası flaş karar !

İran Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ülkedeki 12 farklı eyalette eğitime ara verildiğini duyurdu.

İran'da korona virüsü sonrası flaş karar !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İran'da artan koronavirüs salgını nedeniyle Kum, Tahran, Elburz, Merkezi, Gilan, Hamedan, Kazvin, Golistan, Mazenderan, Hamedan, Erdebil ve Zencan eyaletlerinde tüm üniversite, okullar ve dini eğitim merkezleri hafta sonuna kadar tatil ilan edildi. Alınan tatil kararının uzatılabileceği belirtilirken başkent Tahran'da düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal etkinlikler de iptal edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını ile alakalı yaptığı son açıklamasında onaylanmış vaka sayısının 28, ölü sayısının 5 ve şüpheli vaka sayısının ise 785 olduğunu bildirmişti.

 

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
eğitim , iran , korona virüsü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM