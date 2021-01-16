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  3. 16 Ocak 2021 09:48

İran'da şiddetli deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'da şiddetli deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.01'de kaydedildi.

Basra Körfezi kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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