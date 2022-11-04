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İş dünyasını yasa boğan olay: Türk iş insanı gemiden düştü

İş dünyasını yasa boğan olay: Türk iş insanı gemiden düştü
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Türkiye'de lüks bir markanın distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek Haiti'de gemiden düşerek hayatını kaybetti.

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek tatile gittiği Haiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.

Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybetti. 

Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. 

İş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Haiti’de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Etiketler gemi türk iş dünyası
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