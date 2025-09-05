İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı!

Marmara ve Balıkesir'de meydana gelen büyük depremleri önceden doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı canlı yayında İstanbul için en kötü senaryoyu açıklayarak Marmara Denizi'nden geçen 2 fay hattı için uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ayrıca 6,2 büyüklüğünde bir deprem beklediği noktayı da açkladı.

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi 3 hafta öncesinden, Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen ve Edirne'den İzmir'e kadar çok sayıda şehrimizde hissedilen depremi ise yaklaşık 1 ay öncesinden doğru tahmin etmişti.

Bu iki tahmininin doğru çıkmasının ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem riski ve fay hatlarıyla ilgili açıklamaları daha da dikkat çekmeye başlarken, Üşümezsoy, Habertürk televizyonuna konuk olarak dikkat çeken ve milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Neden bana inanın?" diyerek başladığı sözlerinde İstanbul depremi için en kötü senaryoyu açıklarken 'Adalar fayının ölü olduğunu' belirtip Silivri taraflarında, çukurdaki faya dikkat çekti.

Üşümezsoy "Herkes 17 Ağustos'tan sonra 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim" ifadelerini kullandı.

"Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" diyen Üşümezsoy "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" dedi.

"Şimdi bağırarak söyleyeyim" diyen Üşümezsoy İstanbul'u tehdit eden depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Üşümezsoy, Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikte olan faya dikkat çekerek "6.2" büyüklüğünde deprem beklediğini vurguladı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

