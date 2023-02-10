İskenderun Limanı'nda denizcilik faaliyeti başladı

Piyasalar çöktü! Altın ve Euro'da büyük düşüş

MHP, Habertürk ve Show TV'yi hedef aldı: ''Yaptığınız artık yeter''

Depremde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi

Nihat Hatipoğlu: ''Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir''