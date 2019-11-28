İSKİ'nin su zammı talebi İBB Meclisi'nde reddedildi

İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde reddedildi. İstanbul'da su tarifelerinde, 2020 Mayıs ayına kadar eski tarife uygulanmaya devam edecek.

İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ'nin 2020 bütçesini görüştü. İSKİ tarafından hazırlanan 7 milyar 776 milyon 456 bin TL'lik 2020 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi 8 milyar 501 milyon 502 bin TL idi.

SU FİYATLARINDAKİ ARTIŞ TALEBİ

İSKİ bütçesinin oylanmasından sonra Meclis, İSKİ'nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklifi görüştü. Konut-1 Kademesi(0-10 metreküp) için metreküp su fiyatı 4,80 TL, Konut-2 Kademesi(11-20 metreküp) su fiyatı 7,20 TL, Konut-3 Kademesi(21 metreküpten fazla) 10,80 TL teklif edilmişti. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Ak Parti'nin oylarıyla halen uygulanmakta olan su tarifesi yürürlükte kaldı.

"BU ZAM OLMADAN İSKİ YATIRIM YAPAMAZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Habertürk'te su zammı açıklaması ile ilgili şunları demişti:

''Milyonlarca arabaya, posta kutusuna konuldu. Bu nasıl propaganda, çok komik. Biz dedik ki, toplumun suyla ilgili hassasiyeti var, ekmekle olduğu gibi. Biz Türkiye'nin en ucuz halk ekmek dağıtımını yapıyoruz. Zarar etmememize rağmen. Fakiri fukarayı sübvanse ediyoruz. Şu anda toplumun hassas alanlarını desteklemek durumundayız. Şubat, Mart'ta suyun fiyatını dengelemek durumundayız. Arkadaşlarımız yarın İSKİ genel kurulunda tartışılacak. Suyu az ve öz kullanan, ki bunlar dar gelirli aileler indirimden az faydalandılar, çok kullananlar, işyerleri çok indirimden faydalandılar. Şu an İSKİ'nin bütçesinin ciddi bir kısmı enerji. Türkiye'deki elektrik, doğalgaz, yakıt zammı ortada. Hiçbir zammın kaynağı büyükşehir belediyesi olma şansı yok. Konuştuğumuz şey yüzde 20 civarında zam. Bu zam olmadan İSKİ yatırım yapamaz. Türkiye'de zam olmasın biz de yapmayalım. Bugün yapılan su zammı normal bir zamdır. Talep edilen zammın da altında bir oranda yapılmaktadır''