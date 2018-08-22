Diyanet Başkanı açıkladı ! Bu sene rekor kırıldı

Mekke'de basın mensuplarıyla bayramlaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ’Vekaletle Kurban Kesim Programına’ yapılan bağışların 425 bine ulaştığını belirterek, "Bu Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kurban sayımızın yaklaşık iki katıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sitesinde, Erbaş’ın konuşmasına yer verildi. 400 kişilik Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllülerinin 145 ülkede milletin vekaletle emanet ettiği kurbanları yerine ulaştırmaya çalıştığını söyleyen Erbaş, "Milletimizin vekaletle Türkiye Diyanet Vakfına emanet ettiği kurban sayısı bu yıl 425 bine ulaşmıştır. Bu Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kurban sayımızın yaklaşık iki katıdır. Bu da milletimizin vekaletle bize verdiği bu kurbanları en güzel bir şekilde ulaştırma noktasında gayretimizi arttırıyor" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV'ye yapılan vekaletle kurban bağışının rekor denebilecek düzeyde olmasının iki önemli şeyi ortaya koyduğunu söyleyerek, "Birincisi milletimizin büyüklüğünü, alicenaplığını ve her geçen yıl veren el olma noktasındaki anlayışının geliştiğini gösteriyor. Hatta kendi sıkıntıları olsa dahi diğer kimlık yapıp başkalarına yardım etmeyi öncelediğini gösteriyor. İkincisi ise halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza olan güveninin ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle tüm milletimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.