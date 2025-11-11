  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İsmail Çetin Andımız gibi milli değerlerin eksikliğine dikkat çekti

İsmail Çetin Andımız gibi milli değerlerin eksikliğine dikkat çekti

İsmail Çetin Andımız gibi milli değerlerin eksikliğine dikkat çekti
Güncelleme:

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 81 ilde organize ettiği “Geleceği Savunmak” program serisi Mersin’de de düzenlendi.

Programda BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin, Uzm. Dr. Işıl Özdemir, Hukukçu Gülsün Gebel, Psikoterapist Filiz Tülek ve Yeşilay Yenişehir Şube Başkanı Hukukçu Beyza Korkmaz sunumlarıyla katılımcıları aydınlattı.

“Andımızın eksikliğini yaşıyoruz”

BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin milli ve manevi değerleri kaybolan gençliğin suça sürüklendiğini, uyuşturucu ve bahis gibi tuzaklara düştüğünü belirtti.

Çetin, “2013’te doğan 12 yaşındaki bir çocuk Andımız’ı, “Türk’üm, Doğruyum, Çalışkanım” ifadelerini, Türkiye’deki devrimleri bilmiyor. Bunlarla yoğrulmayan gençlik çöküntüye geçiyor. Biz bunlarla yoğrulmuştuk” dedi.

“Siyasi iradenin sorunu kabul etmesi gerekiyor”

Programa katılan uzmanlardan Dr. Işıl Özdemir öncelikle siyasi irade başta olmak üzere toplumun gençlerin sorunlarını kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Dr. Özdemir, “Bu konunun ciddi bir şekilde siyasi irade tarafından da, sosyal kuruluşlar tarafından da ele alınması gerekiyor. Ülkenin çok ciddi bir sorunu olduğunu bilinmesi gerekiyor. Gençliğin gerçekten kaybedilmek üzere olunduğunun bilinmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Sadece kendi çocuğunuzu korumanız yetmez”

Anne babaların sadece kendi çocuklarını korumasının yeterli olmadığını belirten Işıl Özdemir “Tüm toplumu bilinçlendirmeliyiz, ayıktırmalıyız, hepsine sahip çıkmalıyız, hepsi bizim evladımız, hepsine içimiz parçalanmalı, içimiz acımalı” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 81 ilde organize ettiği “Geleceği Savunmak” program serisi Mersin’de de düzenlendi.

“Gençler rol model eksikliği yaşıyor”

“Gençleri uyuşturucu, kumar, bahis ve çeteleşme gibi tuzaklardan nasıl koruyabiliriz” sorusuna Dr. Işıl Özdemir, “gençlerin önüne Atatürk gibi rol modeller koymak gerekir” diye cevap verdi.

Dr. Özdemir “Gençlerin önüne rol model koymalıyız. Onun önünde hem dini hem de milli bir modeli olursa o zaman onu örnek alacak, toplumda kaybolmayacak” ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler btp ismail çetin andımız
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Savcılıktan CHP hakkında kapatma davası talebi Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Son 3 seçimi en doğru tahmin eden araştırma firması Kasım ayı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Türkiye'ye ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu'nun binlerce yıl hapsi isteniyor Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Devlet Bahçeli'den eski yol arkadaşına ağır sözler! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar!
Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Kasım ayının ilk seçim anketi açıklandı: Zirvede burun farkı! Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Bir şehir sular altında! Sağanak yağış hayatı felç etti Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi... Türkiye'nin dinazor mezarlığı görüntülendi: Sadece 1 yılda bu hale geldi... Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Kastamonu'nda kaybolan anne ile oğlunun cesedi bulundu Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! İslam Memiş'ten son 3 haftanın zirvesine çıkan altın için altın değerinde uyarı! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi! Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Acun Ilıcalı ünlü oyuncuyu açıkladı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star'da bir yarışmacı daha belli oldu Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı''dan tutuklandı 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi 2025 yılı asgari ücretini doğru bilen isim 2026 yılı zamlı asgari ücret zammı tahminini değiştirdi