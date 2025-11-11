İsmail Çetin Andımız gibi milli değerlerin eksikliğine dikkat çekti

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 81 ilde organize ettiği “Geleceği Savunmak” program serisi Mersin’de de düzenlendi.

Programda BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin, Uzm. Dr. Işıl Özdemir, Hukukçu Gülsün Gebel, Psikoterapist Filiz Tülek ve Yeşilay Yenişehir Şube Başkanı Hukukçu Beyza Korkmaz sunumlarıyla katılımcıları aydınlattı.

“Andımızın eksikliğini yaşıyoruz”

BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin milli ve manevi değerleri kaybolan gençliğin suça sürüklendiğini, uyuşturucu ve bahis gibi tuzaklara düştüğünü belirtti.

Çetin, “2013’te doğan 12 yaşındaki bir çocuk Andımız’ı, “Türk’üm, Doğruyum, Çalışkanım” ifadelerini, Türkiye’deki devrimleri bilmiyor. Bunlarla yoğrulmayan gençlik çöküntüye geçiyor. Biz bunlarla yoğrulmuştuk” dedi.

“Siyasi iradenin sorunu kabul etmesi gerekiyor”

Programa katılan uzmanlardan Dr. Işıl Özdemir öncelikle siyasi irade başta olmak üzere toplumun gençlerin sorunlarını kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Özdemir, “Bu konunun ciddi bir şekilde siyasi irade tarafından da, sosyal kuruluşlar tarafından da ele alınması gerekiyor. Ülkenin çok ciddi bir sorunu olduğunu bilinmesi gerekiyor. Gençliğin gerçekten kaybedilmek üzere olunduğunun bilinmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Sadece kendi çocuğunuzu korumanız yetmez”

Anne babaların sadece kendi çocuklarını korumasının yeterli olmadığını belirten Işıl Özdemir “Tüm toplumu bilinçlendirmeliyiz, ayıktırmalıyız, hepsine sahip çıkmalıyız, hepsi bizim evladımız, hepsine içimiz parçalanmalı, içimiz acımalı” dedi.

“Gençler rol model eksikliği yaşıyor”

“Gençleri uyuşturucu, kumar, bahis ve çeteleşme gibi tuzaklardan nasıl koruyabiliriz” sorusuna Dr. Işıl Özdemir, “gençlerin önüne Atatürk gibi rol modeller koymak gerekir” diye cevap verdi.

Dr. Özdemir “Gençlerin önüne rol model koymalıyız. Onun önünde hem dini hem de milli bir modeli olursa o zaman onu örnek alacak, toplumda kaybolmayacak” ifadelerini kullandı.