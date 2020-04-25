İspanya, Rusya ve İran art arda açıkladı ! Korona ölümleri artıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, İspanya, Rusya ve İran son gelişmeleri peş peşe açıkladı. İspanya'da günlük kayıp düne göre artarak 378 olarak açıklanırken, Rusya'da ise vaka sayısı düne göre artışla 5 bin 966 olarak kayıtlara geçti. İran'da da son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, başlangıç noktasında etkisini yitirse de başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere hızla can almaya devam ediyor. İspanya, Rusya ve İran, salgınla ilgili son verileri arka arkaya duyurdu.

Virüsün en çok can kaybına yol açtığı İspanya’dan dün sevindirici haberler gelmişti. Reuters’ın haberine göre son 1 ayın en düşük günlük ölü sayısı kaydedilen ülkede 367 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna aktardığı bugünkü rakamlarda ise artış olduğu dikkat çekti. Son 24 saatte 378 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 22 bin 902’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 223 bin 759’a ulaştı.

RUSYA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Corona virüsünün bu ay başında keskin bir şekilde etkisini artırdığı Rusya’da günlük yeni vaka sayısı düne göre yine artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 5 bin 966 yeni tanı konulduğunu belirtirken, dün bu rakam 5 bin 849 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle yeni vakalarla birlikte toplam sayı 74 bin 558'e yükseldi.

Öte yandan bir günde 66 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının da 681'e ulaştığını duyurdu.

İRAN’DA 90 BİNE DAYANDI

Corona virüsü salgınının en çok ölüme yol açtığı sekizinci ülke olan komşu İran’da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur son verileri paylaştı.

Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 76 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle İran’da toplam ölü sayısı 5 bin 650'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı da 89 bin 328'e ulaşırken, 3 bin 96 hastanın durumunun kritik olduğu duyuruldu. Öte yandan Sağlık Bakanı yardımcısı Iraj Harirchi, günlük ölü sayısının zirve yaptığı noktadan bu yana yüzde 70 düştüğünü ifade etti.